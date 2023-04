Homem esfaqueia colega e morre em confronto com a PM

pós receber a informação sobre uma tentativa de homicídio com uso de uma faca na noite desta sexta-feira, 29 de abril, uma Guarnição da Polícia Militar de Ribas do Rio Pardo, foi até uma Fazenda, distante cerca de 147 quilômetros da sede do município Ribas do Rio Pardo sentido Mimoso.

Conforme divulgou a assessoria da PM, segundo informações repassadas pelo gerente da fazenda, após uma discussão dentro de um dos alojamentos da fazenda entre dois funcionários, um deles desferiu golpes de facas contra o outro, que foi encaminhado para o hospital de Santa Rita do Pardo, enquanto o autor teria permanecido na fazenda.

Quando os militares chegaram na fazenda, foram recebidos por um dos funcionários da fazenda, que informou ter avistado o autor das facadas indo para um matagal minutos antes da guarnição chegar.

Os policiais então adentraram no referido matagal e se depararam com o homem, o qual segurava em suas mãos uma faca de cabo branco e lâmina de aproximadamente 30 cm. De imediato, ele recebeu ordem para que ele largasse a faca e se rendesse, pois seria preso.

Ao receber as ordens, o homem correu em direção dos policiais empunhando a faca e tentando acertar golpes contra os militares e esbravejando que não seria preso por nada, momento em que foram efetuados disparos de arma de fogo até que a eminente e injusta agressão cessasse. Durante confecção do boletim de ocorrência pode-se também ser verificado que havia um Mandado de Prisão em desfavor do autor.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: Homem morre após ser esfaqueado no peito pelo ex-padrasto