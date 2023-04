Soraya deixa hospital em Brasília

A senadora sul-mato-grossense, Soraya Thronicke (União Brasil), teve alta hospitalar na manhã deste domingo (30). Após apresentar melhoras no quadro de saúde a parlamentar deve manter o tratamento clínico em casa.

Internada há mais de uma semana no Hospital DF Star, em Brasília, teve uma Soraya uma crise alérgica urticária autoimune. A doença tem causas desconhecidas e podem aparecer em forma de lesões e inchaços vermelhos na pele sendo uma crise que pode aparecer em qualquer parte do corpo .

A vermelhidão, inchaço e muita coceira, são os principais sintomas e reações que as pessoas podem sentir. O ideal é procurar um médico assim que perceber o aparecimento da doença.

