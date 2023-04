Homenagem à Ordem DeMolay fecha mês na ALEMS

A agenda da última semana do mês de abril da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), entre os dias 24 e 28, contará com a realização de solenidade em homenagem à Ordem DeMolay, sessões ordinárias e reunião de comissão permanente.

Para comemorar o Dia Estadual do DeMolay, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por proposição do deputado estadual Junior Mochi (MDB), irá realizar sessão solene na noite da próxima segunda-feira (24).

Durante a solenidade, será entregue a Comenda do Mérito da Ordem DeMolay a personalidades que prestam serviços relevantes à sociedade sul-mato-grossense. O evento era para ter acontecido no mês de março, mas teve de ser remarcado, pois o proponente foi diagnosticado com Covid-19.

Ainda durante a próxima semana, a Casa de Leis terá a reunião semanal da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), às 8h de quarta-feira (15); e sessões ordinárias a partir das 9h de terça, quarta e quinta-feira. Todos os eventos são abertos ao público e à imprensa.

