Servidor municipal morre três meses após acidente com máquina pesada em Três Lagoas

Um homem de 63 anos faleceu na madrugada desta segunda-feira (7) na Santa Casa de Campo Grande, decorrência de um grave acidente de trabalho ocorrido há mais de três meses em Três Lagoas, cidade localizada a 323 quilômetros da capital.

Segundo registro no boletim de ocorrência, a filha da vítima informou à polícia que seu pai era servidor da prefeitura de Três Lagoas e sofreu o acidente no dia 27 de setembro de 2024. Ele foi esmagado por uma máquina patrola que operava no momento.

As circunstâncias do acidente ainda são nebulosas, uma vez que a família não teve acesso aos detalhes do ocorrido. As informações iniciais foram obtidas por meio da ficha de socorro do Corpo de Bombeiros, que também não possui um relato completo do incidente.

O idoso foi transferido para a Santa Casa em 1º de outubro, apresentando choque hemorrágico causado pelo esmagamento sofrido. Apesar do atendimento médico, ele não resistiu às complicações decorrentes dos ferimentos graves e veio a óbito nesta madrugada.

O caso está sob investigação para apurar as circunstâncias exatas do acidente e possíveis responsabilidades.

