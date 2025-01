MS registra aumento significativo na cobertura vacinal em 2024

Em 2024, Mato Grosso do Sul alcançou avanços expressivos na cobertura vacinal, atingindo índices acima de 95% para diversas vacinas essenciais, como BCG, Pneumocócica 10v, Rotavírus, Meningocócica C e Tríplice Viral. Esse resultado é fruto de uma série de estratégias implementadas pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), com destaque para o projeto MS Vacina Mais e sua campanha estadual MS Vacina Mais Plus.

A campanha MS Vacina Mais Plus foi uma das principais iniciativas, com um aporte financeiro de R$ 1.935.000,00 para fortalecer as ações de imunização em todos os 79 municípios do estado. O objetivo foi ampliar a oferta de vacinação, com foco nas atividades extramuros — aquelas realizadas fora das unidades de saúde, em locais de grande circulação. Os recursos foram utilizados para custear temporariamente as equipes de saúde e para implementar estratégias municipais de acesso à vacinação.

Além de MS Vacina Mais Plus, outras ações como Aluno Imunizado e Cuidar de Quem Cuida também foram fundamentais para o fortalecimento das ações de imunização, somando um total de 263.837 doses aplicadas em 2024. Essas campanhas, que priorizaram a multivacinação, garantiram a oferta de imunizantes para todas as faixas etárias, desde crianças até idosos.

Conforme dados atualizados do Painel de Coberturas Vacinais do Ministério da Saúde até outubro de 2024, Mato Grosso do Sul já atingiu a cobertura preconizada para várias vacinas, o que indica um avanço significativo na imunização. A expectativa é que o estado continue avançando e atinja as metas para outros imunobiológicos nos próximos meses.

Frederico de Moraes, gerente de Imunização da SES, destacou a importância do incentivo financeiro para os municípios, que puderam ampliar suas estratégias e melhorar os índices de vacinação. “Com as campanhas, foi possível impactar positivamente o cenário epidemiológico do estado e melhorar o acesso às vacinas, o que é fundamental para a saúde coletiva”, afirmou.

Em 2024, o estado consolidou políticas públicas voltadas à imunização e continua comprometido em ampliar a cobertura vacinal e reforçar as ações de prevenção. Com a continuidade das campanhas e o engajamento de todos, as perspectivas para 2025 são otimistas, com o objetivo de alcançar a totalidade das metas de cobertura vacinal e garantir a proteção de toda a população.

Com informações do Gov MS