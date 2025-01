Com parceria da ALEMS, Estado lidera ranking nacional em desenvolvimento

Mato Grosso do Sul é destaque nacional nas projeções do Produto Interno Bruto (PIB) divulgadas pela Resenha Regional do Banco do Brasil 2025, que analisa indicadores econômicos em setores estratégicos, como agropecuária, indústria, comércio e serviços. O Estado lidera as previsões entre as 27 unidades federativas, com crescimento esperado do PIB de 4,2%, o maior entre os estados brasileiros e quase o dobro da média nacional, de 2,2%,

Essa realidade em números representa o resultado da atuação conjunta e consistente do Poder Público e da iniciativa privada, com destaque para o papel estratégico da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), por onde passam debates e análise de proposições e novas leis essenciais para viabilizar e fortalecer a atividade econômica e o desenvolvimento sustentável do Estado.

Dados contidos no documento [Resenha Regional do Banco do Brasil] mostram o aumento de 32,9% na produção de milho, também a maior projeção entre os estados da federação. A indústria de papel e celulose anunciou investimentos de R$ 105 bilhões até 2028, com abertura de novas fábricas, ampliação das plantas já existentes e obras de infraestrutura logística para escoamento da produção e traz boas expectativas no âmbito regional, com principais projetos de investimentos alocados no Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul.

O crescimento de 3%, índice maior entre as regiões do Brasil, foi projetado para a região Centro-Oeste e Sul. Na região Norte estima-se uma elevação de 2,5%, acima da média. Já o Sudeste tem uma projeção de 1,8% de crescimento do PIB e o Nordeste, de 2%. Mato Grosso do Sul se desenvolve caminhando lado a lado com a atuação da Assembleia Legislativa.

