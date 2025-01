Motociclista tem perna amputada em grave acidente com ônibus em Dourados

Um grave acidente nas primeiras horas da manhã desta terça-feira (7) resultou na amputação da perna de um motociclista em Dourados, município localizado a 251 quilômetros de Campo Grande. A colisão ocorreu no prolongamento da Avenida Marcelino Pires com o Travessão do Castelo, envolvendo uma motocicleta CB Honda e um ônibus do transporte coletivo.

De acordo com informações preliminares, a vítima seguia no sentido BR-163 ao centro quando colidiu com a lateral do ônibus, que realizava uma conversão no local. Com o impacto, o motociclista foi arremessado para a pista contrária, sofrendo ferimentos graves. Ele foi rapidamente socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para atendimento médico.

Este é o segundo acidente de grandes proporções registrado na mesma localização em um curto intervalo de tempo. Moradores e motoristas que trafegam pela região relatam dificuldades relacionadas ao fluxo intenso e à falta de organização do trânsito no ponto onde o acidente aconteceu. As circunstâncias do acidente estão sendo apuradas pela polícia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais