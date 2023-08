Sábado seco com temperatura em elevação

A previsão para oo sábado pode atingir os 33ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) em Campo Grande com céu aberto e registrando a mínima de 21ºC pela manhã. O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) indica que a umidade relativa do ar pode chegar aos 10%, índice considerado de risco à saúde.

A umidade do ar deve voltar a subir na próxima semana em Campo Grande devido ao aumento de nuvens, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão Filho. Porém, não deve chover na Capital .

A meteorologia não indica possibilidade de chuva, o que deve ocorrer somente a partir do dia 9.

