Sàbado com liquidação na Capital

De 5 a 12 de agosto, em mais de 200 lojas, o consumidor da Capital terá a “Promo Centro”, campanha da CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Serão cinco mil itens com desconto, preços com reduções entre 5% a 70%, nos comércios parceiros da iniciativa, que visa dar uma sacudida na área central, território tradicional de compras na Cidade Morena.

Criada em 2019, a “Promo Centro” chega a sua terceira edição, a maior organizada até o momento do projeto, que também teve papel emblemático durante o momento de reaberturas do comércio. Em 2021, ainda na pandemia da Covid-19, Campo Grande recebeu a reedição da iniciativa, sob a pressão de lojistas preocupados com a retomada da economia.

“A adesão é a maior que tivemos e com uma boa recepção à clientela vamos mostrar que temos uma das melhores experiência de compra de Campo Grande. Não só por questão do custo-benefício de preços, mas por outras questões como o bom atendimento, opções de produtos para as famílias e qualidade no que iremos oferecer”, diz ainda o presidente Adelaido Vila.

