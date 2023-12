Previsão do tempo para sábado é de calor e tempo seco em MS

A previsão do tempo para hoje (10), indica tempo estável e seco em Mato Grosso do Sul. Segundo informações meteorológicas, as temperaturas seguem acentuadas no período na tarde.

Ainda conforme dados da Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec/MS), essa condição de tempo seco e céu limpo favorável para formação de nevoeiro e/ou neblina nas primeiras horas da manhã, principalmente na região sul do estado.

Durante o período a tarde, as temperaturas máximas poderão ultrapassar os 30°C e os índices de umidade relativa do ar ficam mais baixos, variando entre 20-40%, principalmente nas regiões norte e pantaneira.

As previstas temperaturas para hoje, será de mínimas entre 15-16°C e as máximas podem atingir valores de 32°C na região do Pantanal sul-mato-grossense. Em Campo Grande, mínima será de 16°C e máxima de até 30°C.

Os ventos variam de leste/nordeste com valores entre 30/50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.