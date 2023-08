Projeto Expressae entrega arte nos muros de unidade no bairro Pioneiros

Mural urbano traz arte voltada a conscientização e cuidado com o meio ambiente

A Águas Guariroba entregou na tarde de ontem (3) mais um mural de arte realizado pelo projeto Expressaê. O mural foi pintado nos muros do poço de produção de água da região do Pioneiros, localizado ao lado da Escola Municipal Abel Freire de Aragão. A arte destaca a importância dos recursos hídricos, fauna e flora do Pantanal e é assinada pela artista Grazieli de Souza Romero. A pintura também contou com a participação da aluna Ana Beatriz de Souza, vencedora do concurso do Expressae, que contribuiu com seu desenho.

O lançamento contou com a participação do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, do diretor-presidente da Agência de Municipal de Regulação de Serviços Públicos, Odilon de Oliveira Jr e da coordenadora de Responsabilidade Social, Bia Rodrigues.

O mural é resultado da Oficina de Artes realizado na Escola Municipal Abel Freire de Aragão em parceria com a Coordenação de Responsabilidade Social. Na capacitação os alunos passam por atividades de pintura ministrado pela artista Grazieli de Souza Romero. Ao final do curso, cada aluno realiza uma atividade de desenho, podendo inscrever os trabalhos no concurso do Expressae. O desenho vencedor integra a arte na unidade da Águas Guariroba.

“Foi gratificante participar mais uma vez deste projeto que leva para dentro da escola a oportunidade do aluno despertar o talento através da arte. Cada desenho trabalhado na oficina é uma forma de expressão. Com a Oficina conseguimos debater com cada aluno a importância da arte e como ela pode ser expressada em temas como a preservação do meio ambiente” disse a artista Grazieli de Souza Romero.

Para a vencedora do concurso Expressae, a aluna Ana Beatriz de Souza, a Oficina de Artes do Expressaê as atividades de pintura a ajudaram a achar uma forma de se expressar. “Eu sempre tive um interesse na arte em si, desde teatro, música e desenho. A oficina foi uma forma de aprender ainda mais sobre arte. Quando soube do concurso, eu já queria desenhar algo relacionado a animais, com o tema ligado à água, a primeira ideia que tive foi fazer uma água-viva e assim cheguei no meu desenho” explicou Ana Beatriz.

Para a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas Guariroba, Bia Rodrigues, o projeto Expressaê reforça as ações da concessionária para ampliar e o desenvolvimento de trabalhos voltados à educação nos bairros de Campo Grande.

“O Projeto Expressaê traz mais uma vez uma ação que valoriza a arte e a cultura urbana, com a proposta de ampliar o debate sobre a importância do meio ambiente dentro das escolas. É uma forma de capacitar os jovens a como se expressar pela arte e trazer por meio da pintura uma mensagem de conscientização ambiental”, explica Bia.