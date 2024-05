Rodolfo Nogueira é eleito primeiro vice-presidente da Comissão de Agricultura

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS) foi eleito o primeiro vice-presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados (CAPADR). A eleição ocorreu na manhã desta terça-feira (28).

O parlamentar tem se destacado pelo seu enfrentamento a favor do agronegócio e pelas suas falas de oposição ao Lula. “Nós sabemos que o agronegócio está sangrando e sabemos que o governo federal colocou o agronegócio como seu inimigo número um, e essa será nossa luta, lutar pelas pautas, aprovar os projetos importantes, mas realmente fazer um combate firme e duro contra esse governo federal”, declarou Nogueira ao lembrar que também faz parte da Frente Parlamentar do Leite, junto com sua colega de mesa Ana Paula Leão (PP-MG).

Nogueira reforçou que o agronegócio tem passado por muitas crises. “O agronegócio sangra, nós estamos vendo uma crise jamais vista nesses últimos anos no Brasil, envolvendo todos os setores, os grãos, a pecuária, a pecuária leiteira, enfim, é uma tristeza ver o que o produtor rural hoje sofre e o descaso desse governo federal com o nosso setor que vem apanhando e sofrendo tanto”, reforçou.

Perfil

Em seu primeiro mandato o deputado tem atuado à frente na defesa do agronegócio, tendo o setor como uma de suas principais bandeiras.

Em 2023, durante as reuniões da Comissão Parlamentar de Inquérito que investigava movimentos criminosos de invasores de terras (CPI do MST), Rodolfo Nogueira (PL-MS) participou com afinco das diligências e das constantes investigações, sendo um dos autores de diversos requerimentos de convocações de líderes dos movimentos para esclarecerem ações durante reuniões na comissão.

O que faz a comissão

A Comissão de Agricultura debate e vota temas relacionados a:

* política agrícola e os atinentes à agricultura e à pesca;

* questões fundiárias e de reforma agrária;

* justiça agrária e direito agrário.