Programação divulga artistas que participarão do tributo a João Carreiro

Tributo faz parte do projeto “Comitiva JC” que vai inaugurar uma estátua de sete metros do cantor

No próximo dia 12 de junho, o CLC (Circuito de Laço Comprido) de Campo Grande irá inaugurar uma estátua de aproximadamente sete metros em homenagem ao cantor sertanejo João Carreiro, que faleceu em janeiro deste ano, após complicações em uma cirurgia cardíaca.

Participações especiais

A inauguração será no mesmo dia da ‘Comitiva JC’, projeto que unirá nomes da música sertaneja para cantar sucessos do cantor, e apresentar músicas inéditas. Conforme a organização, o show terá participação de Sérgio Reis, Jads e Jadson, US Agroboy, Davilson (primeiro Capataz), Bruno e Brutal, João Lucas e Walter Filho, Brenno Reis e Marco Viola, Chico Teixeira, João Nelore e Texano, Lucas Reis e Thacio, Fred e Fabrício, Luiz Goiano e Girsel da Viola.

A obra, que terá mais de 7 metros de altura, foi criada pelo artista Juvenal Irene, que produziu o ‘Monumento ao Peão’, em Barretos. O monumento rico em detalhes foi confeccionado no ateliê do artista no Rio de Janeiro, em sólido de polímeros, carga mineral e fibra de vidro, com aparência de bronze azinhavrado a fogo por corrosão controlada.

Conforme o diretor do CLC, Abeldes Junior, o Circuito do Laço Comprido era a casa de João Carreiro, portanto a estátua não poderia ficar em um lugar mais adequado. “O CLC e amigos se juntaram e procuramos a Fran [Francine Caroline, viúva do cantor] para fazer uma homenagem a esse amigo e parceiro”. O CLC possui um local de moradias, conhecido como ‘condomínio’, onde João Carreiro, a filha, e a esposa moravam.

A estátua será transportada para o CLC, onde ficará num espaço preparado para receber a obra de arte, com uma praça criada pela arquiteta e urbanista Marcia Corrêa Ribeiro, especialista em projetos equestres e rurais.

Carreira

Nos acordes da música sertaneja raiz, João Sérgio Batista Corrêa Filho, que adotou o nome artístico de João Carreiro, em homenagem ao grande ídolo Tião Carreiro, mostrou seu potencial na música sertaneja desde muito cedo. Ainda aos 15 anos já tirava os primeiros sons da viola, em sua cidade natal, Cuiabá, Mato Grosso.

Em 2000 e 2001 formou dupla com outros cantores, mas foi com Hilton Cesar Serafim da Silva, que a carreira deslanchou, com a dupla João Carreiro & Capataz, em 2006. Já em 2009, a dupla lança o álbum “Os Brutos do Sertanejo”, que trouxe hits como “Xique Bacanizado” e “Bruto, Rústico e Sistemático”, que ainda emplacou a trilha sonora da novela “Paraíso”, da TV Globo. Segundo o Spotify, a dupla sertaneja tem mais de 900 mil ouvintes mensais. Desde 2014, João Carreiro começou a se apresentar sozinho devido a problemas de saúde; o cantor morava em Sidrolândia com a família desde então.

O último show dele foi na cidade de Pedra Preta (a 240 km de Cuiabá), na virada do ano. Além da esposa, João Carreiro deixou uma filha.

Saúde

João Carreiro possuía um prolapso da válvula mitral, condição em que o batimento cardíaco se torna irregular e causa palpitações e falta de ar. No dia 3 de janeiro de 2024, o cantor publicou em seu perfil no Instagram que realizaria um procedimento ligado ao problema cardíaco. “Vou realizar um procedimento médico e ficar uns dias fora aqui da internet, mas podem ficar tranquilos que vai dar tudo certo. Papai do céu tá tomando conta”, disse.

Durante a tarde, a esposa do sertanejo, Francine Caroline, divulgou em sua conta que a cirurgia havia sido bem sucedida e que o coração do marido já funcionava com a nova válvula. Entretanto, após três horas, ela fez nova publicação pedindo orações ao cantor. Após o falecimento do cantor, Francine postou “Minha vida me deixou”.

A cirurgia não era uma operação de emergência, estava marcada desde novembro de 2023, onde o cantor trocaria, pela primeira vez, a prótese que permite que o coração funcione de forma normal. Toda a agenda de show de João já estava organizada em torno do pré e pós-operatório, que deveria acontecer de forma tranquila.

