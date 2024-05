Pollon se dedica a nova vitória na Câmara após PL 709/23

Deputado federal intensifica articulação por PDL que amplia liberdade a armamentistas

Autor do Projeto de Lei “Anti MST”, aprovado na Câmara dos Deputados na última semana, Marcos Pollon já direciona forças para outro triunfo na Casa de Leis. Desta vez, a matéria não é de texto seu, nem a relatoria será, mas possui um tema essencial ao seu mandato: um contraponto ao Decreto Presidencial e a Portaria que travam a pauta armamentista.

“Nossa chance agora é com um PDL, Projeto de Decreto Legislativo, que tenho acompanhado cada passo da articulação. Por ser da autoria de alguém da base, deve também ser relatado por alguém do grupo governo, o que pode ajudar a passar”, explica o parlamentar sul-mato-grossense sobre a matéria do deputado Ismael Alexandrino, que indica 12 pontos para alterações na Portaria 167.

Em live recente, Pollon também falou de outra alternativa, que é a do Ministério da Justiça colaborar nessa revisão. O deputado federal, fundador também do Próarmas, neste caso, cita que o chefe da pasta Ricardo Lewandowski poderia em outros 19 pontos.

“Vamos ver até onde vai a boa vontade do ministro, que garantiu na reunião da comissão, poder mexer, no que for possível, através de Portaria. Embora eu esteja descrente quanto a isso, informei no meu canal do YouTube as questões que podem ser tratadas, de forma bem didática”, fala Pollon, em menção a compromisso firmado na audiência do colegiado de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados, realizada em 16 de abril.