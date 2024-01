Ribeirinhos e guatós fazem viagem de 5 horas para realizarem curso de piloteiro no Pantanal

Ribeirinhos e guatós que vivem ao longo do rio Paraguai, em Mato Grosso do Sul, fazem curso de piloteiro, que começa neste dia 26 de janeiro e vai até dia 30. Para garantir que moradores da Aldeia Uberaba conseguissem chegar no local do curso, na escola Jabotazinho, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), com Brigada Alto Pantanal (@brigada_altopantanal) ajudou no deslocamento. Entre a Aldeia Uberaba e a escola Jatobazinho são mais de 5 horas de viagem pelas curvas do rio. São 12 guatós que fizeram a viagem para o curso.

O IHP também atuou com outra embarcação para transportar mais 12 ribeirinhos que vivem em diferentes comunidades para viabializar que eles pudessem participar do curso de piloteiro. Foram duas embarcações que fizeram o deslocamento na região da Serra do Amolar. Nessa logística, são necessários cerca de 1,5 mil litros de combustível utilizados pelo Instituto para viabilizar as viagens de ida e volta.

No total, o curso tem 60 inscritos moradores das regiões do Amolar, Porto Binega, Chané, Bonfim, Barra do São Lourenço e Aldeia Uberaba. A Prefeitura de Corumbá, com o programa Povo das Águas, promove a atividade com a Marinha do Brasil (@marinhaoficial), por meio da Capitania Fluvial do Pantanal, e tem o apoio da (@acaiapantanal).

Obter a certificação de piloteiro garante mais segurança na navegação na região do Alto Pantanal e cria oportunidade de geração de renda para os moradores de comunidades nesse território longínquo do bioma pantaneiro.

“É importante eles se qualificarem para terem novas opções de renda, principalmente dentro do propósito do IHP e parceiros, como o Sebrae/MS, de desenvolver, de forma sustentável e com foco no ecoturismo, a região do Alto Pantanal. Em 2023, tivemos capacitação de ribeirinhos para que eles pudessem atuar como condutores de ecoturismo e tivemos parceira do Instituto Localiza e apoio do Instituto Agwa. Ter a autorização para pilotar é mais uma forma de eles poderem atender turistas, levando-os para avistamentos de animais selvagens, aves, realizar banhos no Paraguai-mirim, etc. Amplia as oportunidades e gera alcance para mais de uma centena de famílias desse território”, explica a socióloga no IHP, Wanessa Rodrigues.

O Instituto Homem Pantaneiro (IHP) é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Fundado em 2002, em Corumbá (MS), atua na conservação e preservação do bioma Pantanal e da cultura local.

Entre as atividades desenvolvidas pela instituição destacam-se a gestão de áreas protegidas, o desenvolvimento e apoio a pesquisas científicas e a promoção de diálogo entre os atores com interesse na área.

Os programas que o Instituto atua são Rede Amolar, Cabeceiras do Pantanal, Amolar Experience, Felinos Pantaneiros, Memorial do Homem Pantaneiro, Brigada Alto Pantanal e Estratégias para Conservação da Natureza. Saiba mais em https://institutohomempantaneiro.org.br/. O IHP também integra o Observatório Pantanal.

