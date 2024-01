Confira a coluna “Conectado”

Eleições

No encerramento de um ciclo de audiências públicas sobre as resoluções que definirão as regras para as eleições de outubro, a ministra Cármen Lúcia afirmou que as redes sociais não podem ser um instrumento “contra a política democrática”. “Nós queremos que elas sejam mesmo redes sociais e não redes antissociais, que sejam instrumentos da melhor política e não contra a política democrática”, disse a ministra, que vai comandar o Tribunal Superior Eleitoral durante os pleitos municipais. Em três dias de debates, mais de 80 pessoas foram ouvidas e todas as propostas serão analisadas. O TSE recebeu 945 propostas.

A cantora e compositora Marisa Monte participou da audiência pública e pediu ao TSE a adoção de regra para que os artistas possam proibir o uso de suas obras por candidatos durante as eleições. “Isso para mim é uma tortura moral, psicológica, e venho aqui expressar essa preocupação da classe. A nossa sugestão é que seja direito do autor impedir que sua obra seja usada através de paródia em jingles eleitorais.”

…E o Ministério da Saúde divulgou sua estratégia de combate à dengue, que incluirá a vacinação de crianças e adolescentes em 521 cidades de 16 Estados e no Distrito Federal. Os municípios foram selecionados pelo critério de população (mais de 100 mil habitantes), alta transmissão da doença no ano passado e predominância do sorotipo DENV-2. A imunização começará em fevereiro e em duas doses, com intervalo de três meses.

Alexandre Ramagem (PL-RJ) continua sendo a aposta bolsonarista para a Prefeitura do Rio. O ex-titular da Abin foi apontado como responsável por arapongagem clandestina na própria Abin (Agência Brasileira de Inteligência). Policiais fizeram buscas na residência e no gabinete do parlamentar, encontrando celular e computador que pertenciam à Abin. Sete agentes da própria PF foram afastados porque teriam integrado o esquema de espionagem. O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), retirou o sigilo da decisão que autorizou a operação. Nela, diz que Ramagem usou o órgão para fazer espionagem ilegal a favor da família do ex-presidente. Segundo as investigações, a Abin usou, sem autorização judicial, um software de geolocalização para monitorar celulares de adversários do governo e de ministros do STF. Relatórios encontrados mostram que a Abin buscava relações de Moraes e Gilmar Mendes com a facção criminosa PCC. As apurações apontam também que a agência teria sido “instrumentalizada” para monitorar ilegalmente pessoas envolvidas em investigações, como nos casos do assassinato da vereadora Marielle Franco e da “rachadinha” no gabinete de Flávio Bolsonaro, além de desafetos do ex-presidente, como os agora ex-deputados Rodrigo Maia e Joice Hasselmann. Flávio Bolsonaro negou que a Abin tenha sido usada para favorecê-lo.

Apesar de dois pré-candidatos do PL à prefeituras fluminenses terem sido alvos de operações da PF, esses eventos ainda não mudaram os planos do partido para a Capital, mantendo Ramagem, e Niterói, seguindo com Carlos Jordy também investigado. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ), afirmou que a operação é uma “perseguição” e manteve o apoio a Ramagem. O presidente da legenda, Valdemar Costa

Neto, seguiu no mesmo tom, dizendo que a operação “pode acabar elegendo o Ramagem com mais facilidade no Rio de Janeiro”. Já Jordy diz que é “mais pré-candidato do que nunca” em Niterói e vai “vencer essa eleição”.

….E ainda está aguardando homologação pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a delação do ex-PM Ronnie Lessa onde indicaria que o assassinato de Marielle Franco teve dois mandantes distintos, conta Vera Araújo. A vereadora do PSOL foi morta junto com o motorista Anderson Gomes em 14 de março de 2018, e Lessa, que está preso, é apontado como autor dos disparos.

O fato de a delação estar no STJ indica que ao menos um dos implicados tem foro privilegiado. Após passar por cinco delegados da Polícia Civil e quatro promotores, a investigação foi assumida pela Polícia Federal, que corre para concluí-la antes de o crime completar seis anos – se possível, com Flávio Dino ainda à frente do Ministério da Justiça. O ministro do STJ Raul Araújo deve examinar a delação após o fim do recesso judiciário, no próximo dia 1º.

… E após o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ligar para acionistas da Vale e pedir, em nome de Lula, a indicação de Guido Mantega para chefiar a mineradora, o próprio presidente da República entrou no circuito. Mas nada de falar em sucessão. No aniversário de cinco anos da tragédia em Brumadinho, ele criticou a condução do processo de amparo às vítimas. “Hoje faz 5 anos do crime que deixou Brumadinho debaixo de lama, tirando vidas e destruindo o meio ambiente. 5 anos e a Vale nada fez para reparar a destruição causada. É necessário o amparo às famílias das vítimas, recuperação ambiental e, principalmente, fiscalização e prevenção em projetos de mineração, para não termos novas tragédias como Brumadinho e Mariana”, postou no X.

O Conselho de Administração da mineradora se reúne no dia 31. A permanência de Eduardo Bartolomeo na presidência por mais um mandato está na pauta. Mas em mais um sinal de que segue com a missão de emplacar Mantega, conta Ana Flor, Lula marcou para terça-feira (30) que vem uma reunião com Ministério de Minas e Energia, Banco do Brasil e Previ — fundo de pensão da estatal, que detém dois dos 13 assentos no conselho da Vale.

