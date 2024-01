Cebola, tomate e banana acumulam maiores diferenças de preço na cesta básica da semana

O quilo do tomate variou entre R$ 4,69 a R$ 11,90

Itens da seção de hortifrúti apresentaram diferenças de preços de significativo impacto ao bolso do consumidor, conforme levantamento da pesquisa de preço do jornal O Estado, realizada semanalmente. O quilo do tomate apresentou variação de 153,73%, o alimento pode ser encontrado custando R$ 4,69 a R$ 11,90.

Em seguida, o quilo da cebola obteve diferença de 145,26% entre os supermercados de Campo Grande. Os valores variam de R$ 2,85 e R$ 6,99. Em média o consumidor paga no quilo R$ 4,87. De acordo com preços coletados em seis estabelecimentos da Capital, pela

reportagem.

A diferença de preço para o quilo da banana nanica foi de 118,90%, na seção de hortifrúti dos mercados é possível encontrar a fruta custando entre R$ 3,65 (Fort) e por R$ 7,99 (Nunes). A menor variação entre os itens pesquisados, ficou por conta da batata inglesa com 57,79%. O que não significa que o alimento esteja barato, nesta semana, já que em média o campo-grandense paga por R$ 9,04 no quilo.

O pacote de arroz de 5 kg é outro alimento essencial na mesa dos brasileiros, porém os valores vem pesando na lista de compras nos supermercados. Os preços extraídos pela pesquisa de preço, variam de R$ 28,90 (Pires e Nunes) podem custar até R$ 30,29 (Assaí e Fort). A variação calculada é de 4,81%.

O pacote de feijão de 1 kg (Bem Tevi), apresentou diferença de preço de 18,08% nos cinco supermercados que vendem a marca. O consumidor paga no alimento entre R$ 7,19 no Assaí e por R$ 8,49 no Pires.

O achocolatado Nescau de 370 g, é vendido em média por R$ 8,23, enquanto a

variação de preço ficou em 43,12%. Os valores encontrados nos estabelecimentos

variam entre R$ 6,98 e R$ 9,99.

Higiene e Limpeza

O sabão de barra Ypê vendido com 5 unidades, apresentou diferença de preço de 71,61%. O menor valor encontrado para o material de limpeza custa R$ 9,90, e o maior valor é de R$ 16,99.

Outra variação de preço expressiva ficou por conta do creme dental Colgate, com 119,12%, o item de higiene custa entre R$ 3,19 (Comper) e R$ 6,99 (Fort). Em média o produto é vendido por R$ 5,17.

Por

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: