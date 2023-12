ISA CTEEP firma parceria com IHP para mapear áreas no Pantanal com potencial para desenvolver novos projetos de crédito de carbono

De acordo com a consultoria McKinsey, o Brasil detém 15% do potencial global de captura de carbono por meio de florestas preservadas. No entanto, o País explora menos de 1% de sua capacidade anual de geração de créditos de carbono. Ainda, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, o Brasil tem um mercado potencial de créditos de carbono de US$ 120 bilhões, o que pode gerar um ganho de 5% no PIB brasileiro.

Por isso, a ISA CTEEP, líder em transmissão de energia no Brasil, anuncia uma nova parceria com o Instituto Homem Pantaneiro (IHP) para o mapeamento das áreas florestais no Pantanal, com potencial para o desenvolvimento de novos projetos de preservação e recuperação para a geração de créditos de carbono. Esses créditos são instrumentos de incentivo à preservação, desenvolvidos no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) para recompensar financeiramente áreas por seus resultados de redução de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

A iniciativa faz parte do Conexão Jaguar, programa de sustentabilidade desenvolvido desde 2019 pela ISA – controladora da ISA CTEEP – e suas empresas com o propósito de promover a conservação da biodiversidade, a mitigação das mudanças do clima e o desenvolvimento de comunidades. O foco é apoiar a implementação de projetos em áreas prioritárias para a conservação do habitat da onça-pintada, o que contribui para a mitigação das mudanças climáticas em linha com a transição energética, na medida em que incentiva e fortalece a captura e o estoque de carbono.

“Um dos principais objetivos do Conexão Jaguar é impulsionar o desenvolvimento de projetos de redução de emissões provenientes de desmatamento e degradação florestal, com potencial para geração e comercialização de créditos de carbono que fomentam economicamente programas para proteção dos ecossistemas e corredores de biodiversidade”, explica Ana Carolina David, gerente de comunicação, sustentabilidade e relações institucionais da ISA CTEEP.

“Esse projeto permite o reconhecimento necessário para quem atua na conservação do Pantanal, pois ele vai remunerar quem protege as áreas. O Pantanal é um bioma que já possui um nível de conservação elevado e o Conexão Jaguar é um programa que vai potencializar essas atividades de preservação, gerando um impacto positivo a partir de uma espécie topo de cadeia e bioindicador, que é a onça-pintada, e gerando benefício para mais de uma centena de outras espécies, além da flora. Significa um compromisso com o futuro”, indica Ângelo Rabelo, presidente do Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Pioneirismo: Primeira certificação de créditos de carbono no Pantanal (MS)

O Conexão Jaguar ofereceu apoio técnico e financeiro para viabilizar o primeiro projeto certificado no Pantanal, conquistado no primeiro semestre de 2023: o REDD+ Serra do Amolar, sob a gestão do IHP.

Com este projeto, o programa de sustentabilidade contribui com a proteção de uma área de mais de 135 mil hectares na região da Serra do Amolar, localizada em Corumbá (MS), que forma um corredor de biodiversidade para a onça-pintada e outras dezenas de espécies animais, compondo assim o primeiro projeto REDD+ com emissão de créditos de carbono no bioma Pantanal. Enquanto a ISA CTEEP é responsável pelo apoio técnico e financeiro, o IHP faz a gestão da área protegida e é responsável pela continuidade do projeto.

O REDD+ Serra do Amolar tem potencial de reduzir mais de 430 mil toneladas de CO2e até 2030 e o total de créditos de carbono certificados é de 231 mil toneladas de CO2. Ainda, tem o desafio de reduzir em 90% o desmatamento não planejado, no qual está incluído o fogo, o principal fator de desmatamento nesse bioma.

Chamada para novos projetos

Interessados em fazer parte do Programa Conexão Jaguar podem cadastrar seus projetos florestais em https://conexionjaguar.org/pt-br/faca-parte/. As iniciativas selecionadas receberão apoio técnico e financeiro para emitir e comercializar créditos de carbono com os mais elevados padrões internacionais (VCS + CCB ou Gold Standard), além de apoio técnico para conhecer o estado de conservação das espécies de médios e grandes vertebrados que habitam na área do projeto.

Sobre a ISA CTEEP

Com uma equipe de mais de 1.600 colaboradores, a ISA CTEEP atua em 18 Estados, operando uma rede de transmissão por onde trafegam 30% de toda a energia elétrica transmitida no Brasil e 94% no Estado de São Paulo. Seu sistema elétrico é composto por mais de 31 mil km de circuitos (cerca de 28 mil em operação e 3,4 mil em construção), incluindo ativos próprios e controlados em conjunto, e 137 subestações próprias (129 em operação e oito em construção) com tensão de até 550 kV. Seu acionista controlador é a empresa colombiana ISA, que detém 35,82% do capital total.

