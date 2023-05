Real e City empatam com gols de Vini Jr. e De Bruyne no 1º jogo da semi

Em jogo de golaços, Real Madrid e Manchester City empataram em 1 a 1, nesta terça-feira (9), no Santiago Bernabéu, e deixaram para a volta a definição de um dos finalistas da Liga dos Campeões.

Vinicius Jr desafogou o Real em primeiro tempo controlado pelo City. Os ingleses controlaram a posse de bola, testaram Courtois, mas não marcaram. O brasileiro, então, finalizou de fora da área e colocou os merengues na frente.

Também de fora, De Bruyne deixou tudo igual. O segundo tempo foi de pressão do Real Madrid, especialmente com Vini Jr e Benzema, mas De Bruyne aproveitou uma rara subida do City ao ataque para empatar o confronto.

O jogo de volta será na próxima quarta-feira (17), às 16h (de Brasília). A partida que definirá um dos finalistas da Champions será no Etihad Stadium, em Manchester.

Com informações da Folhapress, por CAROLINA ALBERTI