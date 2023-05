Três Lagoas recebe evento especial para o Dia das Mães

A Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC) de Três Lagoas prepara um evento especial em comemoração ao Dia das Mães, que será realizado na próxima sexta-feira, dia 12.

Com o título “Te Agradeço Mãe”, o evento promete encantar o público com apresentações musicais, teatrais e espetáculos de dança produzidos pelos talentosos alunos dos núcleos e oficinas da Diretoria de Cultura.

“Será uma noite encantadora e emocionante para as nossas rainhas, onde também teremos a oportunidade de mostrar o talento dos nossos alunos”, afirmou o diretor de Cultura, Hericksen Plesley.

O evento será realizado no Galpão NOB, com início às 19h, e é aberto ao público. É uma ótima oportunidade para celebrar o Dia das Mães e prestigiar as apresentações artísticas dos jovens talentos da cidade.