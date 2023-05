Fênix FC é campeã da 10ª Copa Naviraí de Futsal Feminino em partida emocionante

Na noite de sexta-feira, 05 de maio, chegou ao fim a 10ª edição da copa naviraí de futsal feminino, evento promovido pela prefeitura municipal de Naviraí, através do gerencia de esportes e lazer. a competição contou com a participação de quatro equipes e adotou o formato de turno e returno, culminando na disputa do título pelas duas melhores equipes.

A grande final colocou frente a frente Fênix FC e a Escolinha 12 de Outubro. As equipes já haviam se enfrentado no turno e returno, com uma vitória para cada lado. No entanto, a equipe do Fênix FC brilhou no primeiro tempo, marcando três gols que lhe garantiram o título. A Escolinha 12 de Outubro chegou a esboçar uma reação na segunda etapa, marcando um gol, mas o placar terminou em 3 a 1 para o Fênix FC, que se consagrou campeã do torneio.

Além de levar o troféu de campeã, a equipe do time também conquistou o prêmio de “Defesa menos vazada”, graças a atuação das goleiras Gabriele Silva, Michele Aparecida e Thuiannt Alves, que juntas ergueram o troféu de equipe com menos gols sofrido ao longo da competição. A jogadora Maria Eduarda Ribeiro Benites, conhecida como “Duda”, recebeu o troféu de artilheira da 10ª Copa de Naviraí de Futsal Feminino, após marcar 10 gols durante o torneio.

Importância da competição

O evento esportivo evidencia o crescimento do futsal em Naviraí, com partidas cada vez mais equilibradas e de alta qualidade, atraindo um público entusiasmado que lotou o centro poliesportivo para acompanhar a partida final.

A 10ª Copa Naviraí de futsal feminino reafirma o compromisso da Prefeitura Municipal em promover e incentivar o esporte local, proporcionando oportunidades para as equipes mostrarem seu talento e contribuindo para o fortalecimento do futsal feminino na região.