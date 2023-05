Zagueiro Bauermann é afastado do Santos após suspeita de manipular jogos

O Santos Futebol Clube informou que o atleta Eduardo Bauermann foi afastado preventivamente dos treinos com o elenco profissional, a partir desta terça-feira (9), diante dos novos desdobramentos divulgados na Operação Penalidade Máxima 2, do Ministério Público de Goiás, que investiga manipulação de resultados no esporte.

Eduardo Bauermann foi afastado após a revista Veja revelar detalhes da investigação com uma troca de mensagens entre o zagueiro e outra pessoa identificada como um dos apostadores envolvidos com a quadrilha. Na conversa,, Bauermann recebe uma bronca por não levar um cartão amarelo no empate entre Santos x Avaí pelo Brasileirão de 2022.

O jogador permanecerá fazendo atividades físicas no CT Rei Pelé. O Clube aguardará se a Justiça aceitará a denúncia para definir novas ações, sempre com o pensamento voltado a preservar a instituição. “O Santos FC não tolera desvios de conduta e de ética”, diz a nota oficial do Santos.

Jogador nega envolvimento