Previsão é de céu nublado e temperaturas amenas

Mesmo amanhecendo com temperaturas baixas e o céu completamente nublado, a previsão para esta terça-feira (1) é de tempo estável. Nas regiões norte, nordeste e leste de Mato Grosso do Sul são esperadas chuvas fracas e moderadas. Em todo o Estado também será perceptível a queda de temperatura. No nordeste/norte, à previsão de tempestades, devia o avanço da frente fria.

Terça-feira começa registrando mínimas entre 8°/15°C e as máximas não devem ultrapassar as temperaturas de 15°/23°C. Mesmo com máximas tão baixas, o sol deve aparecer, acompanhado de nebulosidade. Iguatemi inicia o dia registrando a menor mínima do Estado, 8°C, porém, a menor máxima fica por conta de Anaurilândia, com 15°C. Paranaíba será o município mais quente do dia, com máxima de 23°C, seguido de Corumbá, com 21°C. Campo Grande amanhece com os termômetros em 11°C e não é previsto que ultrapasse os 18°C. Para a Capital, também é esperado pancadas de chuvas e sol durante o dia.

Em grande parte de Mato Grosso do Sul, os ventos devem atuar do quadrante sul, registrando rajadas entre os 40-60Km/h.

