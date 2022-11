Por conta da Copa, São Paulo libera Arboleda, que terminará recuperação no Equador

Um dos principais jogadores do São Paulo, o zagueiro Arboleda foi liberado pelo clube do Morumbi e vai terminar sua recuperação física no Equador, país natal do jogador.

O pedido partiu do técnico da seleção equatoriana, Gustavo Alfaro, e foi aceito pelo treinador tricolor, Rogério Ceni. Arboleda viaja ainda nesta segunda-feira (31), para o Equador. O zagueiro terá poucos dias de preparação para ficar apto a ser convocado para disputar a Copa do Mundo neste ano. Um fisioterapeuta da seleção equatoriana acompanhou o zagueiro na última semana durante as atividades no CT do São Paulo.

A última partida oficial de Arboleda aconteceu no dia 23 de junho, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, contra o Palmeiras, no Morumbi. Arboleda sofreu uma fratura no tornozelo esquerdo e teve rompimento dos ligamentos no local. Um dia após a lesão, ele foi operado e iniciou o processo de recuperação.

Havia a expectativa de que o zagueiro pudesse ser relacionado para um dos próximos quatro jogos do São Paulo no Brasileirão, incluindo a partida desta terça-feira (1º), contra o Atlético-MG, às 21h30, no Morumbi.

Agora, Arboleda passa a fazer parte da preparação da delegação equatoriana visando o Mundial do Qatar. O ciclo de treinamentos do Equador teve início no último dia 24 de outubro e vai até dia 5 de novembro.

O Equador terá um amistoso preparatório para a Copa do Mundo no dia 12 de novembro, contra o Iraque, em Madri, antes de seguir viagem rumo ao Catar. “La Tri”, como é carinhosamente apelidada a seleção equatoriana, estreia no Mundial contra os donos da casa, no dia 20 de novembro. O Grupo A da competição também conta com Senegal e Holanda.

Sem Arboleda, agora com a seleção equatoriana, além de Miranda e Diego Costa, machucados, o técnico Rogério Ceni tem como opção para a zaga Ferraresi, Luizão, Léo e Beraldo. rafinha, que vinha atuando no setor por conta dos desfalques, retorna para a lateral direita, já que Moreira será operado e Igor Vinícius segue lesionado.

Com informações da Folhapress