Frente fria já provoca queda de temperatura

“Entre a noite de segunda-feira (31) e a madrugada de terça-feira (01), todo o Mato Grosso do Sul está em alerta máximo para a uma mudança brusca na temperatura e esta mudança já começou a ser sentida na tarde de segunda- feira. A frente fria traz consigo uma intensa massa de ar de origem polar, e em 24h pode acontecer uma queda nos valores de temperatura de 8°C a 10°C, em média. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que emitiu um aviso na cor laranja, que representa Perigo, as temperaturas podem cair até mais de 5°C até o final de terça-feira (1º).

A meteorologia aponta que uma forte frente fria começou a avançar pelo Brasil no domingo (30) provocando chuva forte, granizo, frio intenso e queda brusca e acentuada da temperatura. Hoje, com a evolução da frente fria sobre o país, a expectativa é de chuva forte e bastante volumosa na maioria dos estados das regiões Sul, Centro-Oeste, Sudeste e até no Norte.

Em Campo Grande, a previsão aponta que, nesta segunda a máxima será de 27ºC enquanto que na terça será de 18°C e na quarta-feira (02) de 20°C. Com relação as temperaturas minimas previstas, hoje é de 15°C, amanhã de 10°C e na quarta faz 9°C. Na quinta-feira (03) calor volta a predominar gradativamente.

Em Dourados, segunda maior cidade do Estado, a previsão aponta que os termômetros vão cair de 24°C, máxima registrada nesta segunda-feira, para 7°C, a mínima esperada para a quarta-feira. Já em Ponta Porã, a temperatura vai cair dos 23°C de hoje para 6°C na quarta. Em Corumbá, o valor de 30°C desta segunda dará espaço para um frio de 12°C na quarta-feira.