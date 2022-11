Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signo

Áries (de 21/3 a 20/4)

O dia começa com um astral meio pesado, Áries, e você precisa agir com mais cautela para evitar furadas, tá? No trabalho, a dica é redobrar a atenção com ideias e planos que parecem bons demais para ser verdade. Não confie em qualquer um, especialmente em gente que se aproxima de maneira estranha e tente ser seu amigo de qualquer maneira. Aliás, as amizades também precisam de uma boa dose de diplomacia e paciência para seguirem de boa. É que pode brigar com alguém, especialmente se tiver grana no meio desse rolo. Quer proteger o romance? Pegue leve com o mozão e não implique com os amigos dele. Na paquera, ficar no seu canto pode ser a melhor pedida.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Você começa o mês esbanjando ambição, Tourinho, mas os astros pedem muita cautela no trabalho. É que você pode querer que tudo seja feito do seu jeito, o que vai acabar trazendo problemas e brigas para projetos em equipe. Atenção com críticas e cobranças que podem atrapalhar seu foco — também não é hora de ficar mostrando cada pequeno erro dos outros, tá? E se o dia segue complicado no serviço, as coisas não melhoram muito em casa e pode faltar paciência com as pessoas mais próximas. Tire um tempinho para esfriar seu temperamento, especialmente se já encontrou a tampa da sua panela. Você vai criar expectativas altas demais e isso atrapalha a conquista.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Com a mente a mil por hora, você começa o dia fazendo planos e mais planos, meu cristalzinho. Mas pode ser difícil se concentrar em tarefas de rotina, principalmente se ficar viajando e não focar no serviço do dia a dia, por mais chato que seja. Aliás, essa falta de foco pode causar acidentes — olhe por onde anda e não se distraia com qualquer coisa. Pode ser uma boa tentar uma abordagem diferente para um problema que está empacado, mas mantenha os pés no chão. A saúde pede mais disciplina para resistir às tentações. A distância pode se tornar um problema complicado na paquera. A dois, faça um esforço extra para manter o bom humor e mostre ao par que se importa com a relação.

Câncer (de 21/6 a 21/7)

Logo cedo, pode se preparar para encarar algumas mudanças inesperadas e até meio complicadas para os seus planos, meu cristalzinho. É que o céu fica tenso e pode acabar sobrando para você, principalmente se não conseguir controlar seu temperamento. Para minimizar os problemas, o jeito é seguir a sua intuição e encarar o final de um ciclo como uma maneira de se livrar de tudo o que anda incomodando nos últimos tempos, mas que você não sabia como resolver. Se as coisas andam complicadas no romance, essa relação pode chegar ao fim. Melhor encarar de frente e partir pra outra ao invés de ficar insistindo, tá? Amizade também corre o risco de se romper de uma vez.

Leão (de 22/7 a 22/8)

Há sinal de tensão em seus relacionamentos logo cedo, por isso, tente uma dose extra de boa vontade para se entender com o pessoal de casa. O astral pesado com a família precisa de uma atenção especial porque, se já tem compromisso, pode sobrar até para o mozão. Não baixe a guarda! No trabalho, melhor agir com cautela para não melindrar um colega ou chatear alguém com uma bobagem. Se estava pensando em tentar uma sociedade com alguém, talvez seja melhor rever os detalhes para evitar surpresas. O ciúmes será o maior desafio se quiser continuar de boa com o mozão. Tá na pista? Atenção com um ex que vai tentar atrapalhar seus planos na paquera.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Embora você comece o dia com foco no serviço, há sinal de problemas ainda pela manhã, principalmente envolvendo comunicação, documentos ou informações sensíveis. Melhor não acreditar em tudo o que dizem por aí nem se distrair com as redes sociais durante o expediente. Vai fechar um negócio? Peça tudo por escrito para não ter dor de cabeça mais tarde. Se tem planos para viajar à noite, melhor rever tudo com cuidado para não ter surpresas. A saúde também atravessa uma fase meio sensível, por isso, cuide do seu corpo. Com tanta coisa exigindo atenção, o romance pode ser sacrificado. Na paquera, atenção para não levar gato por lebre, meu cristalzinho.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Apesar da Lua em seu paraíso astral, Libra, as estrelas avisam que pode ter gastos extras ou prejuízo que não esperava logo cedo. Bate na madeira! E também vale pensar duas vezes antes de sair comprando tudo o que vê pela frente, tá? Na dúvida, esconder o cartão de crédito pode ser a melhor pedida. Também há risco de brigar com o mozão pela manhã, seja por causa do ciúmes ou de dinheiro. As coisas até melhoram no trabalho ao longo do dia, ainda mais se apostar na criatividade e nas suas ideias. À noite, o astral pesa e até a paquera pode passar por alguns perrengues. Um romance que não anda lá aquela maravilha corre o risco de chegar ao fim de uma vez.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

O céu envia sinais de tensão e pode sobrar para o seu relacionamento com a família. Se tiver que trabalhar em casa hoje, a dica é ficar no seu canto, mas sem arrumar briga. Pode faltar paciência para lidar com pessoas mais conservadoras ou que se apegam demais ao passado, tanto na vida pessoal quanto no serviço. Tente se concentrar nas tarefas de rotina e evite contato com gente implicante. A paquera anda meio devagar, mas um ex pode rondar a área e pedir uma nova chance. Cuidado para não repetir o mesmo erro! A vida a dois também anda mais previsível e sossegada, mas lidar com o ciúmes pode ser um desafio e tanto. Não deixe que isso abale o romance, bebê!

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Logo cedo, há risco de perder informações importantes no trabalho ou de ter dor de cabeça com gente fofoqueira. Para evitar problemas, vale a pena redobrar o cuidado ao escrever um e-mail, mostrar suas ideias ou conversar com alguém que não é de confiança. Seu poder de comunicação pode te ajudar a driblar os problemas no trabalho mais tarde, mas é melhor medir as palavras e evitar polêmicas que não levam a nada. Tá na pista? Um lance passageiro pode animar seu coração, mas não comemore antes da hora — gente fofoqueira pode jogar areia nos seus planos. Se você e o mozão quiserem manter a paz, evite assuntos complicados e não dê ouvidos a boatos maldosos.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Você começa o dia mais apegada aos bens materiais, bebê, mas talvez isso traga alguns desafios. Amizades e dinheiro nem sempre se misturam numa boa e há risco real oficial de ter prejuízo. Se alguém vier com um pedido de empréstimo, corre que é cilada! O seu maior desafio será encontrar o equilíbrio pra lidar com dinheiro, sem deixar de lado as pessoas que são importantes em sua vida. Mais fácil falar do que fazer, né? Mas talvez dê para juntar uma grana com alguns trabalhos extras. Como a sua atenção deve se voltar para outros assuntos hoje, o mozão pode ficar chateado e fazer cobranças. Melhor redobrar a cautela na hora de lidar com o dinheiro do casal. Paquera sem novidades.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Os astros trocam farpas no céu hoje e pode sobrar pra você, Aquário. Se quer passar longe de problemas, a dica é evitar atitudes impulsivas logo cedo, especialmente no trabalho. O excesso de sinceridade com a chefia ou com alguém mais velho pode atrapalhar seus planos para subir na carreira. O clima pode melhorar um pouco ao longo do dia e há chance de definir novas metas no serviço, mas seja realista. Em casa, jogo de cintura será muito importante para evitar briga. Nem tudo tem que ser sempre do seu jeito, bebê. Um amor antigo pode despertar saudade, mas pense duas vezes antes de reatar. Se tem compromisso, é hora de esquecer o passado para manter a harmonia a dois.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

O céu está carregado hoje e, com a Lua em seu inferno astral, vai ser preciso paciência e equilíbrio para driblar alguns perrengues pelo caminho. Planos para uma viagem no feriado pedem atenção redobrada e talvez tenha até que rever algumas coisas. Ao invés de ficar resmungando pelos cantos, tente ouvir seu sexto sentido para evitar problemas. Também não é o momento para confiar demais nos outros porque tem gente que pode sair contando seus segredos pra todo mundo. Tá amarrado! Se tem algum contatinho em vista, cuidado com gente invejosa que quer tomar seu lugar. Com o mozão, fale menos e ouça mais para evitar discussão ou briga à noite.

Confira as previsões anteriores para o seu signo.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.