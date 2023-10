Preso homem que transportava droga em ônibus

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.Um homem que transportava 32,3 kg de maconha avaliada em R$ 64.000,00 foi preso em ônibus de passageiros intermunicipal na MS 289 na manhã desta quinta-feira (05/10),. A prisão foi realizada por uma equipe do Tático Ostensivo Rodoviário-TOR, do BPMRv,

Os Policiais Militares realizavam abordagem para fiscalização de trânsito na MS 289, por volta das 07h00min, quando deram ordem de parada ao veículo ônibus intermunicipal da empresa Cruzeiro do Sul, itinerário Coronel Sapucaia a Campo Grande.

A equipe policial solicitou ao motorista a fiscalização do ônibus, quando em entrevista com um dos passageiros, um homem de 18 anos, chamou a atenção da equipe que o itinerário informado, divergia com a região. Solicitado ao indivíduo que abrisse a mochila que trazia consigo, constatando que dentro havia vários tabletes de sustância análoga à maconha.

Aos policiais, o autor confessou o crime e revelou que em sua mala havia mais tabletes do entorpecente, totalizando 32,3 kg de maconha. O indivíduo disse também que teria sido contratado para buscar a droga em Coronel Sapucaia-MS e levar até Criciúma-SC, pelo valor de 2.500 reais.

