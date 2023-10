Policiais encontram 750 quilos de maconha escondidos em carro roubado na BR-267

Um homem, que não teve identidade divulgada, foi preso na manhã de hoje (29), com 750 quilos de maconha e 10 kg de skunk, escondidos em um veículo roubado, na BR-267, em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande.

O flagrante aconteceu quando os policiais realizavam um bloqueio policial, e abordaram um Ford/Ka. Durante a abordagem os policiais logo sentiram forte odor de maconha vindo do interior do veículo e resolveram verificar o interior do carro.

A equipe encontrou vários fardos de maconha no porta malas e nos bancos traseiros do veículo e também descobriu que o carro utilizava placas falsas e possuía registro de roubo/furto no interior de São Paulo.

O motorista, o automóvel e os ilícitos foram encaminhados à Polícia Civil em Bataguassu.

