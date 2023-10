Rebeca Andrade é vice-campeã no mundial de ginástica

A ginasta conquistou mais uma prata, mas desta vez foi na final do indvidual geral feminino

Rebeca Andrade(24) é a segunda melhor ginasta do mundo, a brasileira conquistou hoje (6) a medalha de prata na final do individual geral, disputa que soma a pontuação da ginasta nos quatro aparelhos.

Rebeca ficou atrás de Simone Biles (26), que levou o ouro para os EUA, se consagrando seis vezes campeã na modalidade. O terceiro lugar ficou com a também norte-americana Shilese Jones.

Rebeca terminou a competição com 56.766, passando bem por quase todos os aparelhos, a brasileira teve pequenos desequilíbrios na trave e na prova do solo, saiu do tablado na última acrobacia.

Flávia Saraiva também competiu e ficou na 15º colocação devido a duas quedas sofridas na competição.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.