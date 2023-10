Equipes de combate a incêndios são reforçadas em 4 municípios do Pantanal

Em alerta devido ao período crítico de ocorrência de incêndios florestais em Mato Grosso do Sul, o Corpo de Bombeiros reforçou as equipes de monitoramento em quatro municípios que formam o Pantanal. Os bombeiros, que integram as guarnições preparadas para o atendimento imediato em caso de incêndio, estão nos municípios de Corumbá, Aquidauana, Miranda e Coxim.

A partir dessas bases, os combatentes podem seguir para qualquer ocorrência para a qual seja solicitado o apoio dos bombeiros no Estado. “Todo o Mato Grosso do Sul tem condições climáticas e de estiagem que são preocupantes. Porém, o bioma Pantanal requer uma atenção maior. Por isso, nós reforçamos as guarnições em pontos mais críticos”, explicou a tenente-coronel Tatiane Inoue, chefe do CPA (Centro de Proteção Ambiental), que faz o monitoramento do Estado.

Em quase três meses em alerta – período que teve início no dia 17 de julho –, o Corpo de Bombeiros Militar já atuou em oito grandes incêndios florestais no Estado, sete deles em diferentes regiões do Pantanal e um em Bonito (no mês passado). O CPA (Centro de Proteção Ambiental) do Corpo de Bombeiros funciona em Campo Grande e é o responsável por monitorar os focos e direcionar as guarnições para os pontos mais sensíveis em que há necessidade de atuação dos bombeiros. O monitoramento é feito pelo Sistema de Comando do Incidente em Campo Grande, com imagens de satélite que são analisadas 24h por dia. Assim é possível fazer o acompanhamento em caso de aparecimento e evolução dos focos de calor.

“Hoje estamos com duas guarnições atuando no combate a incêndio e monitoramento na região de amortização do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro”, explicou a tenente-coronel Tatiane. Os bombeiros também monitoram a região do Nabileque – que teve um foco de incêndio ontem, o local já sofreu com o fogo no início de outubro –, e a terra indígena Kadiwéu.

