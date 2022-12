Prefeitura de Campo Grande paga o 13º salário dos servidores neste sábado

O décimo terceiro salário dos 25 mil servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas da Prefeitura de Campo Grande estará disponível na conta neste sábado (10). A administração municipal está realizando o pagamento antecipado, já que o prazo termina no dia 20 de dezembro do ano corrente.

As folhas de pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores de Mato Grosso do Sul foi pago na quarta-feira (7). O Governo do Estado adiantou o salário do mês de dezembro, que será quitada no dia 23 do mesmo mês.