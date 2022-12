Medicina: abertas as inscrições para seleção via transferência externa na Uniderp

Nesse processo seletivo podem participar candidatos regularmente matriculados exclusivamente em cursos de Medicina, localizados no território nacional

Estão abertas, até 13 de janeiro, as inscrições para quem deseja ingressar no curso de Medicina da Uniderp. No ato da matrícula, o candidato deverá apresentar o Histórico Escolar para confirmar que está apto a participar do processo, com base nos requisitos apontados no edital.

Nesse processo seletivo, via Transferência Externa, podem participar candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente; que estejam regularmente matriculados exclusivamente em cursos de Medicina, localizados no território nacional e devidamente autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

A divulgação dos resultados está prevista para o dia 24 de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$325 e os candidatos vão ingressar no curso de Medicina no primeiro semestre de 2023. Para mais informações, consulte o edital.

Medicina na Uniderp

O curso de Medicina da Uniderp é considerado um dos melhores do Brasil e oportuniza que todos os alunos passem por aperfeiçoamento no Centro de Especialidades Médicas (Cemed), que presta assistência médica-ambulatorial em diversas áreas, sob supervisão dos professores. Além do Cemed, os estudantes participam de estágios nas unidades do Sistema Único de Saúde (SUS), Hospital Regional de Mato Grosso do Sul e Santa Casa de Campo Grande.

Com informações da assessoria