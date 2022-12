Família desesperada busca pista do paradeiro de Claudinei

A família de Claudinei Marques, da cidade de Miranda está desesperada em sua busca. O rapaz está há mais de 24h sem dar notícia

Ele estava com a roupa do serviço e não voltou mais para casa.

Estão preocupados com o sumiço e desconfiam que ele possa estar na região do bairro São Conrado. Já tentaram contato com amigos próximos, mas a família desconfia que não queiram falar o que sabem sobre o paradeiro do jovem. Ele tem uma motocicleta Titan vermelha e saiu com ela.

A polícia já foi acionada e a família pede para quem tenha qualquer pista da onde ele esteja entre em contato com eles no telefone: 67 9 934-57761.