Prefeitura paga profissionais do transporte coletivo três dias atrasados

O Presidente do STTCU-CG (Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande), Demétrio Freitas anunciou, na tarde desta quinta-feira (8), que após reunião com a Prefeitura de Campo Grande, o depósito do salário deste mês foi depositado para a categoria.

Demétrio diz que a Prefeitura de Campo Grande efetuou o depósito da pendência que tinha para o Consórcio Guaicurus. “Amanhã de manhã (sexta-feira), com certeza, todo mundo estará com o salário nas contas.”

“Nessa reunião solicitamos até uma compensação dos três dias que ficamos com atraso no pagamento. A princípio houve muita dificuldade, mas insistimos e conseguimos então amanhã o pagamento do mês. Já o 13º vai estar na conta de cada trabalhador no próximo sábado (10)”, explica.

O STTCU-CG divulgou no início da semana um indicativo de greve motivada pelo atraso no pagamento do salário dos profissionais que atuam no Consórcio Guaicurus. A greve estava prevista para ser iniciada a partir de sábado.

Sobre uma reunião realizada na terça-feira (8), o Presidente do Sindicato explicou que a primeira reunião seria para discutir o reajuste salarial de 16% revindicado pela categoria, contudo, na ocasião os motoristas foram informados sobre o atraso no pagamento.

