Polícia Civil prende casal que usava filho de 11 anos para tráfico de drogas em Juti

Uma ação coordenada entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juti, e a Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um casal de traficantes que chocou a população ao utilizar seu próprio filho, uma criança de apenas 11 anos, como entregador de drogas ilícitas. A operação foi realizada nesta quinta-feira (10) e teve como desfecho a detenção dos responsáveis e a apreensão da droga comercializada.

Após receber denúncias, as equipes policiais uniram esforços, contando também com o apoio do 2° Grupamento da Polícia Militar de Juti e do canil do 3° Batalhão da Polícia Militar, para desvendar o esquema de tráfico que envolvia o casal. O homem, de 26 anos, e a mulher, de 46 anos, eram os principais alvos da investigação.

Contudo, o que mais chocou as autoridades e a comunidade local foi a descoberta de que o casal utilizava seu próprio filho, uma criança de apenas 11 anos, para realizar as entregas das substâncias ilícitas. Essa prática criminosa elevou o nível de gravidade do caso.

A operação resultou na prisão dos traficantes e na apreensão da droga envolvida na atividade ilícita. Os autores foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde enfrentarão acusações por tráfico de drogas majorado pela participação de menor e associação para o tráfico, crimes que são acompanhados por agravantes significativos. Diante das evidências, ambos permanecerão sob custódia, aguardando o desenrolar do processo judicial.

O delegado responsável pelo caso expressou sua preocupação com a utilização de crianças em atividades criminosas. “É inadmissível que menores sejam envolvidos em crimes dessa natureza. Estamos intensificando nossos esforços para combater não apenas o tráfico de drogas, mas também a exploração de crianças em ações ilegais”, declarou o delegado.

Com informações da Depac