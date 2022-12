Polícia busca por suspeito de assassinar namorada à facadas

A Polícia Civil de Campo Grande realiza buscas para encontrar Vagner Franco, 39, suspeito de ter matado a namorada Monalisa Pereira Alves Muricy, 55, durante uma bebedeira com amigos no último domingo (28), na Rua Barão Von Oper, em Anhanduí. Monalisa foi assassinada com cerca de sete facadas enquanto bebia com Vagner.

De acordo com a delegada Rafaela Lobato, da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), a principal suspeita é de que a vítima tenha negado dinheiro para o namorado comprar entorpecentes.

As informações são de que o caso ocorreu durante uma confraternização, em sua residência. O crime aconteceu por volta de 20h30 na Rua Barão Von Oper, próximo a esquina com a Rua Castelinho. No local, foram encontradas bebidas alcoólicas e outros tipos de entorpecentes.

Com informações Mariely Barros com Mylena Fraiha