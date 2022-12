Riedel se reúne com ministra europeia

Na sede de trabalho da equipe de transição, o governador eleito, Eduardo Riedel, recebeu nesta quarta-feira (30), a ministra conselheira Ana Beatriz Martins, chefe da delegação adjunta da União Europeia no Brasil desde 2019, e discutiram temas de interesse em comum, como sustentabilidade e meio ambiente. Riedel destacou intenção de Mato Grosso do Sul de se tornar território de carbono neutro já em 2030. “Temos condições mais favoráveis para isso, e vamos trabalhar ações de gestão do nosso território tendo sempre essa visão de sustentabilidade. E é do nosso interesse, enquanto Estado, estreitar relações com a comunidade europeia”, destacou o governador eleito.

A ministra, que tem cidadania portuguesa e alemã, e está em Campo Grande para participar de um fórum de instituições de fomento à pesquisa, elogiou a meta estipulado pelo MS, que classificou como ‘Estado mais ousado do Brasil’ nessa questão, e também citou proposta de transformação digital do governo.

“O nosso programa Carbono Neutro tem vários eixos. Seremos o 1° estado do Brasil a neutralizar as emissões dos gases causadores do efeito estufa”, pontou Reinaldo Azambuja.

