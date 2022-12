Ladrão que estuprou mulher é preso enviando mensagens para amigas da vítima

Com informações dos repórteres Mariely Barros e Marcos Maluf

Foi registrado no último dia 21 de novembro um crime de roubo e estupro contra uma mulher, de 38 anos, dentro da casa de uma conhecida da vítima no bairro Vila Carlota, em Campo Grande. O autor do crime, 41, foi localizado via GPS do celular que havia roubado e preso na terça-feira (29), na Avenida Guaicurus.

Segundo a Delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), Maíra Pacheco, por volta de 6h da penúltima segunda-feira (21), o autor pulou o muro da residência e viu que a porta estava aberta, em seguida ele abordou a vítima que estava com roupas íntimas.

Inicialmente, ele foi procurar o telefone da vítima para roubar, pois ele estava em busca de dinheiro e outros objetos. Foi quando ele a ameaçou com uma faca exigindo o aparelho celular. Assustada, a vítima pediu um tempo para apagar alguns aplicativos, foi quando o autor teria cometido o abuso sexual.

Segundo a delegada, a vitima não estava sozinha e a casa não era dela, e sim de uma conhecida que havia saído para passear com o cachorro. “O que nos leva a crer que o autor observou o momento exato em que havia apenas a vítima na casa”, diz a delegada.

O caso foi tipificado como estupro pelo fato dele ter passado a mão nela durante o roubo. “Ela estava acordando, porque tudo aconteceu por volta de 6h da manhã. Não chegou a haver uma conjunção carnal, talvez por não ter tido tempo, porque ela logo começou a gritar e, talvez, o autor percebeu que havia outra pessoa na residência tomando banho”, explica Maíra.

Prisão

Durante a semana que ficou foragido, ele usou um aplicativo que permaneceu no celular da vítima para enviar mensagens também fazendo abordagem de cunho sexual. A partir dessas informações e em conjuntos com outras, nós o localizamos.

Na delegacia, o autor estava acompanhado da advogada e optou por fazer o uso do silencio. Ele tem uma passagem por roubo e já passou por audiência de custodia, mas como tem prisão preventiva, deve permanecer preso.