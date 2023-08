PMA promove operação contra queimadas em 300 propriedades rurais

Mais de 300 propriedades rurais receberam ações de conscientização contra queimadas em Mato Grosso do Sul, neste ano, segundo a Polícia Militar Ambiental (PMA/MS). Cerca de 80% dos municípios do Estado foram alvos da Operação Prolepse. A ação trata-se de um trabalho colaborativo entre PMA e produtores rurais, através da Operação Prolepse, que objetiva a prevenção aos incêndios em Mato Grosso do Sul, fomentando a informação e educação ambiental, bem como a repressão para diminuir as queimadas.

O Sub Tenente da PMA, Hamilton Prado, conta que desde o lançamento da operação, notou uma queda nos registros de queimadas, sobretudo na região do pantanal sul. Conforme a PMA, o foco principal da campanha, que segue por tempo indeterminado, é a região do Pantanal que, em 2020, foram registrados os maiores incêndios das últimas décadas. Os militares realizam vistorias relativas a denúncias, rotineiras de outros crimes e infrações ambientais. A Operação Prolapse utiliza tecnologias, para georreferenciamento das áreas, para definir com precisão os trabalhos preventivos.

Segundo a Capitã Tamara, da PMA, além da conscientização e orientação sobre queimadas, a operação Prolepse aplica, durante as visitas nas propriedades rurais, um questionário aos proprietários rurais. “O questionário visa coletar informações relacionadas a atividade exercida na propriedade, predisposição a queimadas, medidas para se evitar as queimadas, conhecimento da legislação, localização, e a partir dessas informações são feitas as devidas orientações ao proprietário ou responsável e o acompanhamento daquela propriedade quanto a incidência de queimada no período da seca”, explica Tamara.

Ainda conforme o balanço apresentado pela Capitã, somente neste ano, a operação já visitou 6 propriedades rurais em Aquidauana, 2 em Anastácio, 8 em Miranda e 19 em Corumbá. O conceito da operação é fomentar informações e atividades educativas aos proprietários rurais, funcionários e assentados, da mesma forma as ações foram aplicadas nas escolas rurais.

