Campanha “Agosto Sem Cinzas” em Dourados promove conscientização para combater as queimadas urbanas

As queimadas urbanas emergem como um sério problema que transcende o ambiente, afetando a saúde da população e a qualidade de vida em nossas cidades. Com uma atenção determinada, a Prefeitura de Dourados está conduzindo a Campanha “Agosto Sem Cinzas” com o intuito de sensibilizar os cidadãos sobre os perigos das queimadas, tanto rurais quanto urbanas. A iniciativa é coordenada pela Defesa Civil de Dourados e pela GMA (Guarda Municipal Ambiental), com a colaboração do Imam (Instituto de Meio Ambiente de Dourados), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), Guarda Mirim, Grupo Desbravadores Bandeirantes, Corpo de Bombeiros e Associação dos Bombeiros Civis.

Entre as principais medidas para evitar tais incidentes, destaca-se a limpeza de terrenos baldios e a destinação adequada do lixo gerado em nossas residências, prevenindo o acúmulo de materiais inflamáveis. Lotes vazios com vegetação seca e áreas usadas para despejo inadequado de lixo, resíduos de poda e entulho se transformam em potenciais focos de incêndios. A negligência na manutenção desses espaços facilita a propagação do fogo para áreas habitadas, colocando em perigo casas, estabelecimentos comerciais e até mesmo vidas humanas.

A fumaça liberada pelas queimadas carrega substâncias tóxicas que podem desencadear problemas respiratórios e agravar condições de saúde preexistentes, como asma e bronquite, afetando principalmente crianças e idosos.

É fundamental lembrar que as queimadas urbanas têm implicações legais sérias. Conforme estipulado na Lei Federal de Crimes Ambientais nº 9.605/1998 e na Política Municipal de Meio Ambiente, Lei nº 440/2022, provocar incêndios em áreas urbanas pode resultar em responsabilização legal, acarretando multas e até mesmo detenção. As autoridades estão intensificando a fiscalização para coibir tais práticas prejudiciais tanto ao meio ambiente quanto à saúde pública.

Nossa responsabilidade como cidadãos não se limita apenas a evitar atitudes que favoreçam as queimadas. Devemos denunciar casos de terrenos abandonados e acumulação de lixo, contribuindo para a manutenção da limpeza em nossa cidade. Além disso, conscientizar amigos e familiares sobre os perigos das queimadas desempenha um papel crucial para a criação de um ambiente mais seguro e saudável para todos.

Para denúncias

Guarda Municipal Ambiental – Tel.: 153

Defesa Civil – Tel.: 199

IMAM – Tel.: 3428 4970

Com informações da Prefeitura de Dourados