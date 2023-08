Festival do Peixe tem pratos à base de pescado até no café da manhã

Imagine fazer um tour por mais de 30 bares e restaurantes, em cinco cidades, experimentando do tradicional Peixe a Urucum, até um Pirarucu Confitado? Esse é o desafio que a Abrasel MS – Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul traz para o público sul-mato-grossense com a 2º Edição do Festival do Peixe – Gastronomia, Pesca Esportiva e Empreendedorismo

O Festival do Peixe acontece de 28 de agosto a 10 de setembro, com um número recorde de participantes, em mais de 30 estabelecimentos, nas cidades de Campo Grande, Bonito, Três Lagoas, Corumbá e, a novidade deste ano, Ponta Porã. O Festival tem correalização do Sindha MS – Sindicato Empresarial de Hospedagem e Alimentação e patrocínio do Sebrae MS. Além de ressaltar a gastronomia e os sabores dos pratos preparados tendo o peixe como ingrediente principal, esta edição também terá um Talk Show que abordará temas como a pesca esportiva, o turismo, além da gastronomia e os desa­fios do mercado.

O presidente da Abrasel MS, João Francisco Denardi, pontuou que a gastronomia sul-mato-grossense sempre teve o peixe presente nos cardápios. “Nosso Estado, tradicionalmente, é destino de pescadores do Brasil todo, que vinham em busca de peixes como o dourado e o pintado e hoje para a prática da pesca esportiva, que garante a diversão e a preservação. Como reflexo, os pratos à base de pescado sempre fizeram parte dos sabores de Mato Grosso do Sul e a intenção da Abrasel MS, com o Festival do Peixe, é realçar essa característica da nossa culinária, oferecendo aos clientes opções de pratos tradicionais, à base de pacu e piraputanga e até mesmo aqueles que incluem peixes que não são nativos, como o salmão e o pirarucu”.

Leia mais: Cozinha Show traz oficina kids e receitas com sabor do Pantanal a Bonito

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.