PF prende duas pessoas por contrabando e descaminho no MS

Dourados/MS. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta quinta-feira (14/3), duas pessoas por contrabando e descaminho, em Dourados/MS.

Durante ação de rotina, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas e afins, os policiais federais com o apoio de cães farejadores, efetuaram a prisão em flagrante de duas pessoas por contrabando e descaminho.

Diante dos fatos, além da mercadoria contrabandeada, foram apreendidos veículos, pneus e eletrônicos.

