Ação contra o tráfico de drogas termina com óbito de traficantes em Costa Rica

Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e a Polícia Militar foi realizada, nesta quinta-feira, 14/03, em Costa Rica, com o objetivo de reprimir o tráfico de drogas na região. Durante as diligências, os policiais militares abordaram C.R.J. (25) e K.M. (19), que estavam transportando uma grande quantidade de droga.

No momento da abordagem, os indivíduos reagiram de forma violenta, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais militares. Em legítima defesa, os policiais reagiram e alvejaram os autores.

Infelizmente, apesar dos esforços para prestar socorro, os investigados não resistiram aos ferimentos e foram a óbito. No local da ocorrência, foram apreendidos os dois revólveres utilizados pelos autores, com 11 munições sendo 4 deflagradas. Além disso, foram apreendidas pedras grandes de crack, pesando 1,691kg.

A perícia foi acionada e esteve presente no local. As investigações continuam em andamento para esclarecer todos os detalhes do incidente.

