Meeting Paralímpico chega a Campo Grande com mais de 136 atletas inscritos neste sábado

Neste sábado dia (16) acontecerá o Meeting Paralímpico Loterias Caixa, organizado pelo CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), na Capital. Serão mais de 136 atletas em ação, com disputas em três modalidades, 93 competidores nas provas de atletismo, sediadas no Parque Ayrton Senna; 30 em provas da natação, na Funlec (Fundação Lowtons de Educação e Cultura); e 13 no tiro esportivo, no Círculo Militar. Haverá tanto provas de alto rendimento como também Seletivas das Paralimpíadas Escolares e Paralimpíadas Militares.

Meeting Paralímpico em 2024

A temporada do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de 2024 começou em fevereiro com etapas simultâneas em Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC). O evento já passou, também, por Florianópolis (SC), Porto Velho (RO), Curitiba (PR) e Cuiabá (MT).

Neste ano, o evento oferece mais modalidades e passará por todas as capitais brasileiras. Em 2024, além de competições de atletismo, natação e halterofilismo organizadas pela DEAR (Diretoria de Esportes de Alto Rendimento) do CPB (Comitê Paralímpico Brasileiro), os Meetings também recebem etapas regionais de competições organizadas pela Diretoria de Desenvolvimento Esportivo: Paralimpíadas Escolares, Paralimpíadas Universitárias, Paralimpíadas Militares e Intercentros (competição entre alunos dos Centros de Referência do CPB, projeto que aproveita espaços esportivos em estados de todas as regiões do país para oferecer modalidades paralímpicas, desde a iniciação até o alto rendimento). Com isso, os Meetings passam a abrigar também disputas em três novas modalidades: bocha, tiro com arco e tiro esportivo.

O Meeting Paralímpico tem o objetivo de desenvolver o paradesporto em todo o território nacional, com a participação de novos talentos e atletas de elite.

É idealizado e organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) desde 2021, como uma atualização dos tradicionais Circuitos Loterias Caixa, que já eram realizados desde 2005. Entre 2021 e 2023, reunia provas de atletismo, natação e halterofilismo, sendo que cada cidade sediava disputas de, pelo menos, uma dessas modalidades.

A Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer), ligada a Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) viabilizou o contato com as instalações esportivas para que a competição fosse recebida da melhor forma em suas devidas localizações.

Imprensa

Os profissionais de imprensa interessados em cobrir as etapas do Meeting Paralímpico Loterias Caixa de Campo Grande e Salvador podem enviar um e-mail para [email protected] com os seguintes dados: nome completo, RG ou CPF, veículo por qual irá cobrir o evento. No dia da competição, os profissionais deverão se identificar na sala de imprensa do local.

Serviço:

Campo Grande

Natação

Local: Funlec

Endereço: Rua Água Azul, 1097, Jardim Veraneio-

Atletismo

Local: Parque Ayrton Senna

Endereço: Rua Jorn. Valdir Lago, 512, Conj. Aero Rancho, Campo Grande

Tiro Esportivo

Local: Círculo Militar de Campo Grande

Endereço: Av. Afonso Pena, 107, bairro Amambaí, Campo Grande/MS. CEP: 70.005-000

Com Informações do CPB

