Mulher de 27 anos sofre tentativa de homicídio no bairro Tiradentes, em Campo Grande

A noite de quinta-feira (14) foi marcada por uma tentativa de homicídio no bairro Tiradentes, região leste de Campo Grande, quando uma mulher de 27 anos foi alvejada por tiros após ser abordada por ocupantes de um carro ainda não identificado.

O incidente deixou moradores da região assustados e a vítima gravemente ferida, mas com sinais vitais. Ela foi socorrida pelos bombeiros e levada à Santa Casa de Campo Grande, onde recebeu atendimento médico urgente.

Conforme o boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 23h40, quando testemunhas afirmam terem ouvido estampidos seguidos do som de um veículo arrancando em alta velocidade. No entanto, nenhum detalhe sobre a marca ou modelo do automóvel foi fornecido. Foi somente após a chegada da Polícia Militar ao local que a gravidade da situação ficou clara.

A mulher foi encontrada caída no chão, apresentando ferimentos provocados por disparos de arma de fogo. Os bombeiros prestaram os primeiros socorros e constataram que a vítima havia sido atingida por dois tiros no abdômen, mas ainda mantinha sinais vitais.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Cepol.

