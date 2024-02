Paulo Lands se despede e Dr. Sandro Benites reassume vaga de vereador em Campo Grande

O vereador Dr. Sandro Benites que estava licenciado papara ocupar a Secretaria de Saúde da Prefeitura reassumiu o mandato durante a Sessão Solene Inaugural, que abriu os trabalhos legislativos de 2024. Com isso, Paulo Lands volta a ser suplente. Benites havia se licenciado da vereança para ocupar o cargo de secretário Municipal de Saúde em dezembro de 2022.

Durante a solenidade, Paulo Lands ocupou a Tribuna para se despedir dos colegas parlamentares e agradecer a oportunidade de trabalhar por Campo Grande junto ao Legislativo. “Agradeço a Deus pela oportunidade que tive. Agradeço a cada vereador e vereadora dessa Casa, que me abraçou e me recebeu de braços abertos. Entrei e saio com cabeça erguida. Defendi tudo que acreditava e saio com uma bagagem imensa”, afirmou Lands.

De acordo com o vereador Dr. Sandro Benites, sua atuação na Secretaria Municipal de Saúde foi fundamental e a experiência adquirida será trazida para a Casa de Leis. “Acredito que a experiência que a gente teve dentro da Secretaria Municipal de Saúde foi fundamental no meu crescimento político, público, nunca pude ajudar tantas pessoas num período tão curto. Vai ser uma experiência que a gente vai poder trazer pra Casa, fora as amizades que a gente fez aqui. Existem grandes políticos aqui nesta Casa. Fui muito bem recebido de volta pelo nosso presidente, vereador Carlão. Espero poder fazer o que a gente fez dentro da secretaria de saúde e viver novamente e intensamente a nossa vereança”, afirmou o vereador.

Leia mais: Câmara abre ano Legislativo de 2024 com Sessão Inaugural na sexta-feira

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.