Câmara abre ano Legislativo de 2024 com Sessão Inaugural na sexta-feira

Os vereadores de Campo Grande iniciarão os trabalhos legislativos de 2024, com a realização de uma sessão solene, na sexta-feira (2) às 9h, no Plenário da Câmara Municipal de Campo Grande. A solenidade marcará a abertura da 4ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura.

A sessão contará com a presença da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes e demais autoridades. Durante a sessão, a prefeita falará da atual situação do município aos parlamentares.

Já primeira sessão ordinária de 2024, para votação de projetos, será realizada na próxima terça-feira (6), às 9h20.

A Câmara Municipal de Campo Grande está localizada na Avenida Ricardo Brandão, nº 1.600 e as sessões são transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Câmara, pelo canal aberto da TV Câmara (canal 7.3) e pelo canal 4.2 (Rede E).

