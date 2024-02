Palmeiras encaminha contratação por empréstimo de atacante Lázaro, ex-Flamengo

O Palmeiras está próximo de anunciar seu quarto reforço para a temporada de 2024: trata-se do atacante Lázaro, de 21 anos, ex-Flamengo e que estava no Almería-ESP.

O time alviverde avançou em uma negociação por empréstimo até o final da temporada com opção de compra. O Almería pagou 7 milhões de euros (cerca de R$ 37,5 milhões na cotação atual) ao Flamengo em 2022 por 70% dos direitos do atleta.

O UOL apurou com pessoas próximas ao jogador que o negócio está muito bem encaminhado. Lázaro não estava sendo titular no Almería e viu com bons olhos uma transferência para o Alviverde.

Lázaro é a reposição de Artur, negociado com o Zenit. O ex-Flamengo tem como posição preferida a ponta esquerda, mas também joga pelo lado direito e como meia -polivalência que agrada demais o técnico Abel Ferreira.

Lázaro fez boa temporada 2022/23, mas não teve o mesmo sucesso em 2023/24. Em sua primeira temporada pelo Almería, o atacante de 21 anos atuou em 20 jogos e marcou 6 gols, mas na atual não marcou gols e não deu assistências em 16 jogos.

Destaque no Almería. Ano passado, Lázaro marcou seu primeiro hat-trick da carreira contra o Mallorca e marcou um gol contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu, na derrota por 4 a 2 de sua equipe.

Talismã na conquista da Copa do Mundo sub-17, em 2019. O atacante entrou no decorrer do segundo tempo e marcou o gol do título nos acréscimos da etapa final contra o México.

Com informações da Folhapress, por FLAVIO LATIF E DANILO LAVIERI