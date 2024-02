Ação de imunização para crianças acontecerá neste sábado em Três Lagoas

Uma ação de imunização para crianças de 06 meses a 04 anos será realizada em Três Lagoas neste sábado. O evento acontece na unidade de Saúde da Família (USF) Vila Haro, das 08h às 11h.

A vacina Pfizer Baby passou a integrar o calendário nacional de vacinação este ano e para regularizar a carteira vacinal deverá ser apresentado documento e carteirinha de vacinação da criança

Os pais e responsáveis devem levar as crianças para se vacinarem e assim garantirem a proteção e bem-estar das mesmas, destaca a secretaria municipal de Três Lagoas.

A USF Vila Haro, fica localizada na Avenida Rafael de Haro, 2385 – Vila Haro

