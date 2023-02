‘Pantanal’ é eleita melhor novela e Isabel Teixeira como melhor atriz

A APCA (Associação Paulista dos Críticos de Artes) escolheu nesta segunda-feira (6) os melhores trabalhos e profissionais de 2022 nas áreas de música, cinema, teatro, artes plásticas, arquitetura, literatura e TV.

Os nomes foram escolhidos em uma reunião entre os membros da associação, encontro que não acontecia de forma presencial havia dois anos em razão da pandemia.

Na literatura, o destaque vai para o escritor Geovani Martins, autor de “Via Ápia” (Companhia das Letras).

Publicado no ano passado, o livro conta a vida de cinco jovens seguindo o calendário da instalação das Unidades de Polícia Pacificadora na Rocinha, maior favela do Brasil. A obra foi escolhida pelos membros do júri como o melhor romance.

Na televisão, “Pantanal” foi considerada a melhor novela no ano passado, e Isabel Teixeira foi eleita a melhor atriz. Ela interpretou a Maria Bruaca na novela da TV Globo.

Já os atores Gabriel Leone e Alice Braga foram escolhidos como os melhores do ano no cinema pela atuação no filme “Eduardo e Mônica”. O longa conta a história de amor entre dois jovens e é inspirada na música de mesmo nome da banda Legião Urbana.

A melhor obra de arquitetura foi para o Museu do Ipiranga, cuja reforma foi projetada pelo escritório H+F Arquitetos. O projeto mantém a aparência externa do edifício, mas amplia espaços de recepção, exposição e administração, tornando o museu maior e totalmente acessível.

Com informações da Folhapress